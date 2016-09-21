補選議長遭杯葛 南市議會26日再開程委會

2016-09-21 18:28

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會原本定於9月27至29日擇一日召開臨時會補選議長，因國民黨團杯葛程序委員會，導致委員會流會，臨時會也開不成，民進黨團當天緊急連署召開臨時會。

台南市議會代理議長郭信良今天下午表示，今天已收到民進黨團的連署提案，已排定9月30日至10月4日召開臨時會，10月5日召開定期大會審市府明年度預算，並於9月26日再召開程委會，邀各黨團討論，確認開會日期。