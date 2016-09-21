| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

補選議長遭杯葛 南市議會26日再開程委會

2016-09-21  18:28

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會原本定於9月27至29日擇一日召開臨時會補選議長，因國民黨團杯葛程序委員會，導致委員會流會，臨時會也開不成，民進黨團當天緊急連署召開臨時會。

台南市議會代理議長郭信良今天下午表示，今天已收到民進黨團的連署提案，已排定9月30日至10月4日召開臨時會，10月5日召開定期大會審市府明年度預算，並於9月26日再召開程委會，邀各黨團討論，確認開會日期。

廣告
  • 代理議長郭信良表示，今天已收到民進黨團的連署提案，已排定日期召開臨時會，並邀各黨團討論，確認開會日期。（資料照，記者蔡文居攝）

    代理議長郭信良表示，今天已收到民進黨團的連署提案，已排定日期召開臨時會，並邀各黨團討論，確認開會日期。（資料照，記者蔡文居攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台南市議會 李全教 補選議長 郭信良
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
台式椒鹽排骨便當
軟嫩入味‧可樂雞
秋日食材：山藥
洗米水超實用
轉寄

標題：補選議長遭杯葛 南市議會26日再開程委會


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月21日‧星期三‧丙申年八月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.