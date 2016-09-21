遠端監控可疑人車 環保犯罪無所遁形

2016-09-21 19:00

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市一度淪為環保犯罪者天堂，市府環保局打擊不法，今年5月起針對易遭棄置廢棄物熱點，添購遠端即時影像傳輸監視系統，利用雲端科技監控特定區域，鎖定可疑車輛追查，已有初步查緝成果，受訪的藍綠議員認為對環保犯罪有遏阻作用，建議擴大辦理。

台中市去年有多處山坡、林地甚至農地遭傾倒事業廢棄物，環保局為展現維護乾淨家園的決心，在多處地點設置遠端即時影像傳輸監視系統，外型偽裝成路口監視器，即時監控現場環保犯罪行為，擴大打擊範圍，提升查緝能力。

近日大肚區一偏僻地點遭棄置營建廢棄物，經環保局使用遠端監控設備，已鎖定可疑車輛載運大量廢棄物至現場傾倒，經啟動「檢警環查緝環保犯罪聯合小組」由地檢署檢察官指揮偵辦，並與環保警察鎖定可疑嫌犯，全案偵辦中。

環保局說，遠端即時影像傳輸監視系統運用動態影像監視，即時自動回報、24小時監控，以最小經費克服電源不足問題，並配合監視地點的地型地貌裝設最適合的監視設備，第一時間發揮蒐證功能，有效減輕稽查人員工作負荷。

環保局強調，遠端監視系統鎖定環保犯罪車輛的車型、顏色和時間，再經路口監視器一一過濾，讓環保犯罪無所遁形，也提醒非法業者不要再存僥倖心態，已邀集民間組織志工擴大參與打擊犯罪。

民進黨議員張玉嬿和國民黨議員林碧秀對此表示，非法傾倒廢棄物已有組織犯罪型態，四處流竄，支持擴大打擊面，設置更多遠端監視系統，產生遏阻作用，並建議市府自行編列破案獎金，宣誓捍衛環境正義的決心。