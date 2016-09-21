議會報告嗆吳世正「詐騙議員」 柯P說完當場道歉
〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今下午赴議會施政報告，又遇到過去數度爭鋒的國民黨台北市議員吳世正，吳這回質詢房屋稅議題，先事隔空說「支持他（柯）的網友看一下」，接著痛批北市府日前公布3方案，都是在降豪宅稅，並數度指柯是「豪宅市長、詐騙市長」；豈料，柯文哲回嗆「我知道你剛才講錯」、「我看你才是詐騙議員」。反被副議長陳錦祥糾正，柯直說，「好道歉、道歉，我們不應該用激烈言語互相攻擊。」
吳世正表示，柯文哲日前說有豪宅房屋稅倍前市府調高20、30倍，數量有多少？陳志銘回應，個位數。吳追問，北市府有認定豪宅有多少戶？陳志銘回應，4000多戶。吳又問，北市府房屋稅研擬方案中舊回溯15年前調整房屋標準單價是從甚麼時間起計算？陳志銘回應，2001年7月1日算。
吳世正批評，北市府提出房屋稅方案1，舊屋維持標準單價，新屋一般住宅取消房屋標準單價、高級住宅（豪宅）改為固定比率加價。方案2，舊屋2001年7月1日以後房屋標準單價分3年漸進調漲、新屋則比照方案1。方案3，舊屋2001年7月1日以後高級住宅標準單價調整、新屋又是比照方案1。他說，3方案都比照方案1，都是降豪宅稅。
吳世正又批，柯文哲「騙市民、詐騙市長、騙年輕選民」，說要處理高房價，卻拼命給豪宅降稅，市長嘴巴說有豪宅稅漲20、30倍不合理，就為了這幾戶，幫全部豪宅降稅。吳非常酸說，「真棒！你真是豪宅市長，說要居住正義，3方案都要調降」；接著秀出報導，指建商都認為北市府新制會活絡豪宅交易，「市長你配合真好！」炒作豪宅，影響物價。
柯文哲直說，「我只知道你剛才講錯」；陳志銘解釋，方案2跟方案3針對2014年7月1日的豪宅，統統會調升、不會調降，因用新的標準標準構造單價計算。吳世正說，指那還在研議喔！陳直說：「沒有」但話被吳世正打斷，無法多講；吳狂再嗆柯「豪宅市長、詐騙市長」；豈料，柯回批，「我看你才是詐騙議員。」
但柯文哲回擊惹爭議，藍營市議員厲耿桂芳立刻譴責，要求道歉。副議長陳錦祥要求柯文哲要互相尊重，柯文哲起初回說「互相尊重」，但藍營議員陳孋輝也批「互相尊重什麼意思！」柯說，「好好好，好道歉、道歉，我們不應該用激烈言語互相攻擊。」
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