救總是否為國民黨附隨組織？ 北市府：已列冊清查

2016-09-21 17:50

〔記者何世昌／台北報導〕「中華救助總會」（簡稱救總）長期佔用台北市信義區虎林街一二○巷附近土地經營「台北兒童福利中心」。民進黨議員許家蓓、顏若芳今在議場主張，救總是國民黨附隨組織，應依《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》清查追討。對此財政局長陳志銘回應，會在與行政院確認救總是否屬附隨組織；若屬之，就會清查。

許家蓓指出，中華救助總會長期佔用虎林街一二○巷雅祥段三小段土地；立法院7月25日三讀通過《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》後，北市府應儘速清查救總。

顏若芳則說，據《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》第6條，「不當取得之財產應於一定期間內移轉為國有、地方自治團體或原所有權人所有」；換言之，若國民黨及其附隨組織，無法論證財產正當取得，需移轉給中央、地方政府，或原產權人。

對此台北市長柯文哲回應，立法完成雖已完成，但不當黨產委員會運作細則未出爐，北市府靜候中央進一步的指示；但已先將潛在黨產清查出來。

財政局長陳志銘補充，現已鎖定國民黨附隨組織民眾服務社、中國婦聯會、救國團、啟聖實業在台北市的四筆交易。不過，「中華救助總會」未被中央列為附隨組織，會盡快與行政院確認其身份，若屬於附隨組織，就會清查。