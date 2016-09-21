議員連番砲轟 林佳龍為追加預算道歉

2016-09-21 17:40

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市議會臨時會今天進行105年度第二次追加預算案二、三讀會，藍營議員輪番砲轟台中市政府違法編列預算，交通局長王義川數度向市議會道歉，但預算仍遭杯葛，市長林佳龍只好代表市府再向市議會道歉，儘管如此，追加預算案仍未完成二讀。

交通局追加公車跨縣市營運計畫預算800萬元，讓市區公車延駛至南投草屯、苗栗苑裡，因預算尚未通過，政策已先上路，而惹火議員，市議會交通地政委員會要求王義川在大會說明及道歉。王義川今天一連講了多次「很歹勢」，並表示，因為學校在8月底開學，公車先上路是為了方便學生上學，以後會注意程序問題。

另外，民政局追加1363萬元製作里鄰長外套，更被國民黨議員痛罵違反預算法，且民政局昨天的澄清新聞稿內容說謊，他們要求民政局長蔡世寅道歉，但蔡世寅只說明，沒有道歉。

在藍營議員強力砲轟及杯葛下，林佳龍代表市府向市議會道歉，他表示，議會在審查今年度本預算時，要求統刪預算，由市府自行調整，民政局因此刪減民政業務預算，不是任何黨派議員反對製作里長外套，也沒有里長外套預算科目，市府會提追加預算，是希望趕在冬天前送給里鄰長外套，昨天的新聞稿有些用字遣詞引起誤會，他已請新聞局改進。

不過，林佳龍的道歉並未讓藍營議員消氣，最後在清點人數後，因人數不足，追加預算案未完成二讀。