中國阻台灣參加ICAO 民進黨：勿破壞兩岸人民福祉

2016-09-21 17:36

〔記者蘇芳禾／台北報導〕中國不斷釋出阻撓台灣參與國際民航組織（ICAO）大會的訊息，民進黨發言人黃適卓今（21）日表示，參與國際民航組織大會（ICAO），攸關台灣獲取最新國際飛航安全資訊之重要管道；我政府已表達爭取參加今年ICAO的意願，並向對岸釋出最大善意，進行溝通協調，希望北京當局能正視和理解台灣民眾對於飛航安全的需求。

黃適卓強調，「溝通與對話」才是處理兩岸爭議的正本清源之道。民進黨呼籲中國，勿因政治因素，破壞了兩岸既有成果及兩岸人民的福祉權益。