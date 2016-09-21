| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

中國阻台灣參加ICAO 民進黨：勿破壞兩岸人民福祉

2016-09-21  17:36

〔記者蘇芳禾／台北報導〕中國不斷釋出阻撓台灣參與國際民航組織（ICAO）大會的訊息，民進黨發言人黃適卓今（21）日表示，參與國際民航組織大會（ICAO），攸關台灣獲取最新國際飛航安全資訊之重要管道；我政府已表達爭取參加今年ICAO的意願，並向對岸釋出最大善意，進行溝通協調，希望北京當局能正視和理解台灣民眾對於飛航安全的需求。

黃適卓強調，「溝通與對話」才是處理兩岸爭議的正本清源之道。民進黨呼籲中國，勿因政治因素，破壞了兩岸既有成果及兩岸人民的福祉權益。

廣告
  • 中國不斷釋出阻撓台灣參與國際民航組織（ICAO）大會的訊息，民進黨發言人黃適卓今日表示，勿因政治因素，破壞了兩岸既有成果及兩岸人民的福祉權益。（資料照，記者陳志曲攝）

    中國不斷釋出阻撓台灣參與國際民航組織（ICAO）大會的訊息，民進黨發言人黃適卓今日表示，勿因政治因素，破壞了兩岸既有成果及兩岸人民的福祉權益。（資料照，記者陳志曲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： ICAO 中國 台灣 國際民航組織 民進黨 黃適卓
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
台式椒鹽排骨便當
軟嫩入味‧可樂雞
秋日食材：山藥
洗米水超實用
轉寄

標題：中國阻台灣參加ICAO 民進黨：勿破壞兩岸人民福祉


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月21日‧星期三‧丙申年八月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.