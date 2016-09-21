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24年前曾劫財劫色？ 楊偉中提證據反擊烏龍指控

2016-09-21  17:45

〔即時新聞／綜合報導〕行政院不當黨產處理委員會委員楊偉中，遭爆大學時期曾涉搶劫及猥褻婦女。楊偉中當時的確被捕，但因提告婦女無法證明嫌犯是他，最後不起訴處分，陳年舊事被提起，楊偉中特地拿出近日申請的良民證，證實自己絕對清白沒有前科。

據《三立新聞》報導，楊偉中拿出本月8日申請的良民證，證實自己絕無前科，也拿出當年的數份剪報作證明。當時報導寫著，某國立大學法律系楊姓學生，涉嫌搶劫及非禮一名夜行女子，還有自稱目擊者的男子，指控楊姓學生與犯案人特徵吻合，但另一報導寫著，被害人無法明確指認，且實際上並無目擊者，檢察官最後不起訴楊偉中。

楊偉中說，「被害人在第2天自己主動打電話，跟警方說她無法確定是我」，那時他人在警局，所以不可能是他去影響被害人作出這種說詞。

另外，邱毅昨天（20日）在臉書上說，依報導，楊偉中是藏身在陋巷角落，劫財劫色，可稱為「暗巷暴走痴漢」，（痴漢是日文「色狼」之意）。楊偉中表示，「這些完全都不是事實，所以我一定會提出告訴。」

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  • 楊偉中遭爆大學時期曾涉搶劫及猥褻婦女，他則拿出證據證明自己清白。（資料照，記者簡榮豐攝）

    楊偉中遭爆大學時期曾涉搶劫及猥褻婦女，他則拿出證據證明自己清白。（資料照，記者簡榮豐攝）

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