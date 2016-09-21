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坦言同情林全 張善政四字建議蔡政府

2016-09-21  17:35

〔即時新聞／綜合報導〕蔡政府520上任後民調表現欠佳，行政院長林全更成為眾矢之的。前行政院長張善政坦言很同情林全，認為新政府將完成目標的時間縮得太短，建議「事緩則圓」。

綜合媒體報導，張善政今日下午出席東吳大學聘任記者會時談到，新政府若以4年為限來達成選前所做的承諾，民眾應該比較容易接受。如今這些目標要在短短4個月內完成，恐怕會把內閣操翻。

張善政舉例，新政府在勞工政策上把強度拉得太強，包括休假制度、資方反應與社會適應都沒有到位。他認為，這不是林全能不能幹的問題，而是短時間內要做到非常辛苦。

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  • 對林全內閣的表現有何看法？張善政建議「事緩則圓」。（資料照，記者潘少棠攝）

    對林全內閣的表現有何看法？張善政建議「事緩則圓」。（資料照，記者潘少棠攝）

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