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王世堅問任內捷運不漲「有多真？」 柯回嗆真就是真

2016-09-21  17:24

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今前往議會施政報告，議員王世堅質詢時不斷追打，除了批評柯只會亂講話、愛作秀，也質問柯任內捷運不漲價是真是假，柯回應「是真」後王又追問「有多真？」，雙方一來一往讓現場官員一陣大笑。王世堅還針對公車、中古屋房屋稅等是否漲價持續追問柯，雙方你來我往，不斷抬槓。

北市府和遠雄針對大巨蛋案暫緩解約，王世堅今在議會質詢柯文哲時質疑，市議會去年已三讀通過，幫市府背書和遠雄解約，但柯卻不領情，只會亂講話、愛作秀，趙藤雄把面子做給北市府，北市府就暫緩解約，把「裡子做足給遠雄。」王世堅質疑，柯賠掉的不是尊嚴，而是市民的公道。

《蘋果》報導，王世堅除了質疑大巨蛋案的處理方式，也質疑柯向市民搶錢，酸柯是民調下跌才讓捷運任內不漲價，並追問柯捷運任內不漲價是真是假，對此柯回應「是真」，不過王世堅又馬上追問「有多真？」柯則回嗆「真就真，還有多真？」

王世堅也針對公車是否也不漲價一事追問，柯對此則回不敢保證，「因公車一年要補貼23億」。針對中古屋的房屋稅是否會漲價，柯回說豪宅部分可能會漲，卻遭王世堅酸說，以柯的家來做豪宅的標準可不可以？對此柯則冷回「我家沒有符合豪宅標準」。

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  • 台北市議會21日進行市長市政總質詢，市長柯文哲議會列席備詢。（記者方賓照攝）

    台北市議會21日進行市長市政總質詢，市長柯文哲議會列席備詢。（記者方賓照攝）

  • 台北市長柯文哲今前往議會施政報告，議員王世堅質詢時不斷追打，除了批評柯只會亂講話、愛作秀，也質問柯任內捷運不漲價是真是假。（資料照，記者黃耀徵攝）

    台北市長柯文哲今前往議會施政報告，議員王世堅質詢時不斷追打，除了批評柯只會亂講話、愛作秀，也質問柯任內捷運不漲價是真是假。（資料照，記者黃耀徵攝）

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相關關鍵字： 台北市議會 市政總質詢 市議會 施政總質詢 柯文哲 王世堅 質詢
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