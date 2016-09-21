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為黨產暴怒 洪秀柱揚言：蔡總統家門口見！

針對政府清算不當黨產，洪秀柱在國民黨中常會上暴怒。（記者簡榮豐攝）

2016-09-21  17:08

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨在8月10日不當黨產處理條例公告隔日，以開立10張總計金額5.2億元支票的方式，準備應付未來10個月的黨工薪水，被行政院不當黨產處理委員會認定違反禁止處分規定，通知銀行暫停帳戶內款項，「只准存入、不准任何提領或匯出」。對此，國民黨主席洪秀柱今天爆怒揚言，「蔡英文總統的家門口見！」言論引發網友抨擊。

洪秀柱今天表示，「我再次的強調，要算帳，一條條的算，到底是中國國民黨欠中華民國多，還是中華民國欠中國國民黨多，這個帳有得算，必要的時候，凱道可以見，行政院可以見，蔡總統的家門口也可以見！」

相關新聞在被轉發到PTT八卦板引發熱議，鄉民們紛紛推文表示，「挖，這算不算公然恐嚇總統了阿」、「好怕好怕」、「會被憲兵直接格殺唷」、「訓導主任生氣了」、「講這話跟黑道一樣」、「這樣的言論可以依社會秩序維護法來好好處理」、「中國流氓黨」。

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