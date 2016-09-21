黨產資金遭凍結 國民黨：隨時可能關門、解散

2016-09-21 17:06

〔記者施曉光／台北報導〕由於開立準備應付未來十個月黨工薪水的本票，被行政院不當黨產處理委員會認定違反禁止處分規定，通知銀行禁止提領、匯出，國民黨秘書長莫天虎今日指出，目前該黨手上帳戶現金已所剩不多，如果未來支付黨工的本票不能用，本月份的黨工薪水將立即無法支付，黨務運作事務費也會不足。

國民黨考紀會主委劉漢廷則進一步指出，可能再半個月或一個月，國民黨就無法繼續運作下去，「已經到了隨時可能關門、解散的地步。」

劉漢廷並強調，政黨解散屬於憲法層次的問題，行政院不當黨產處理委員會以凍結財產方式，就是要達到讓國民黨解散的目的，已屬違憲，因此呼籲大法官會議儘速受理並處理國民黨日前所聲請的釋憲案。

莫天虎解釋，最初黨中央是想預發五個月薪資，後來因為工會、輿論質疑，已經停住，但為了保障黨工權益，為日後發放薪資做準備，因此才決定以開立本票的方式為之，時間上剛好就在不當黨產處理條例施行前，沒有刻意挑選時間。

對於媒體詢問準備十個月額度，是否與黨主席選舉有關？莫天虎說，「當時就這麼多的錢」，強調與黨主席選舉絕對無關，只是希望把錢留下來可以付薪水與退休黨工的退休金，如果行政院不當黨產處理委員會不讓國民黨處理黨產，讓國民黨走不下去，未來就只有上街頭抗爭、興訟，黨工也會採取法律動作。

國民黨行管會主委邱大展則指出，國民黨必須籌措黨工舊制退休金，但金額很難抓，而且現在已經出現恐慌性退休，就連莫天虎辦公室秘書都已經離退，況且每個月還有正常薪資支付需要三千萬元，以及現職人員的勞、健保費，一旦出現大規模離退，總金額還需要一、二十億元。

邱大展抨擊行政院不當黨產處理委員會，不但認定國民黨開立的本票不能兌現，還要求永豐銀行審查國民黨帳戶提領是否符合不當黨產條例規定，相當荒唐，「銀行可以做這種事嗎？以後誰還敢把錢存到永豐銀？」他強調，國民黨沒有一筆錢是非法的，不但使用合法，來源也合法。