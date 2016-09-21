大巨蛋案最終處置 柯P：拖太久還是會把它幹掉

2016-09-21 16:45

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今下午赴議會施政報告，台北市議員阮昭雄詢問大巨蛋最終處置時間表，柯文哲回應，「其實我非常清楚，他（遠雄董事長趙藤雄）如果要蓋，就照這標準。」對於遠雄一直拖，柯表示，至少趙公開表示願意遵守台北市公安標準進來審查；若審不過、拖太久，「我們還是會把它幹掉。」

阮昭雄說，那就是解約，並追問柯文哲時間點什麼時候，並強調若柯文哲做這決定，民調會回來，因為做了決定對民眾彌足珍貴的決定，呼籲柯要提出解決方案，不管解決方案是什麼，都要給議會及市民交代。

但柯文哲並未具體回應時間表，僅說營建署台灣建築中心審查「不是我們可以控制。」