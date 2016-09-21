鍾小平很急 狂問柯P「民調多低就不選？」

2016-09-21 16:41

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員鍾小平不滿台北市長柯文哲施政，決定跳出來參選2018台北市長，並同時發動連署罷免柯P。鍾小平今天在市議會質詢時，頻頻追問柯P「民調多低就不選？」

鍾小平在質詢時提到，柯文哲有向前行政院長游錫堃說過，只要民調低於30%就不選，詢問柯是否真有此事。柯僅表示「昨天晚餐吃什麼都忘了」，這種事更記不起來。

鍾小平後來還提到，柯文哲現在的民調是36%，如果低到30%那還要不要競選連任？柯文哲回應，現階段的民調沒有太注意。但是否要參選？他說會「知所進退」。