藍議員杯葛 中市追加預算未完成二讀

2016-09-21 16:23

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市議會臨時會今天是最後一天議程，進行105年度第二次追加預算案二、三讀會，但藍營議員抨擊市府未依法編列預算，國民黨團書記長楊正中、親民黨議員段緯宇多次要求清點人數，藍營議員也在清點人數時退席，以致人數不足，追加預算案未完成二讀，保留下次大會審議。

台中市105年度第二次追加預算案27億2970萬元，包括老人健保自付額補助、托育一條龍補助、公車跨縣市營運計畫、輕軌延伸工程等，其中，台中市公車延駛至南投、苗栗已分別在8月底、9月初上路，被國民黨議員痛批「藐視議會」。

另外，民政局追加1363萬元製作里鄰長外套，也被議員質疑，民政局原在本預算編列700萬元製作里長外套，當時議會統刪預算，由民政局自行調整而刪減600萬元，竟然又辦理追加。國民黨議員張瀞分、張廖乃綸、朱暖英等人表示，民政局此舉已違反預算法，昨天竟發新聞稿指稱本預算沒有編列里長外套科目，分明是說謊，更惡劣的是，還對里長說是國民黨議員刪掉預算，抹黑議員。

交通局長王義川因此數度向議會道歉，民政局長蔡世寅則說，他從來沒講過國民黨議員刪預算的話，歡迎議員找人來對質，這筆預算是他自己刪的。

議事進行至中午時，議場內剩下沒幾位議員，國民黨議員蘇柏興趁機提出數額問題，依議事規則應清點在場人數，議長林士昌宣布休息，進行朝野協商。1個小時後重新開會，段緯宇、楊正中仍堅持清點人數，議程又中斷2次，林士昌最後裁示清點人數，因人數不足，林士昌宣布追加預算案保留下次大會審議。