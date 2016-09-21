議員問敢不敢見習近平？柯P：目前沒有計畫

2016-09-21 16:20

〔記者何世昌／台北報導〕520蔡英文政府上台後，兩岸關係漸冷，觀光業陷入危機。無黨籍議員林瑞圖今在議場問柯，為了挽救台北市工商業、觀光旅遊業、夜市，甚至兩岸和平，「我們上北京去見習近平，你要不要去？」面對突如其來問題，柯感到傻眼並指，「目前沒有這個計畫，突然這樣講⋯⋯」

林瑞圖指出，工商業、房地產、觀光業都要崩了。柯文哲在台享高知名度，從小孩子到懂事的、到了快死的都認識；他認為，柯文哲應效仿嘉義市議會議長蕭淑麗，率團與習近平見面，挽救台北市工商業、觀光旅遊業、夜市，甚至兩岸和平

林瑞圖強調，這是「我們」要見習近平，不是「被召見」；此行也不是要柯承認九二共識，是為了台北市民及全台灣。「去見習近平，你敢不敢去？」

面對突如其來提問，柯文哲不知如何答起，他說，「不是啦，這跟敢不敢沒有關係啦」、「我下次要去，是上海雙城論壇；本來是明年才要想的事情，你現在這樣突然問我⋯⋯」

林瑞圖不死心表示，只要3天就好，第一天飛北京、第二天見面、第三天就回來了。他會給柯3天時間仔細考慮。

柯文哲說：「好啦，3天後再跟你說。」

相關影音