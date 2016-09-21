政黨法草案逐條審查藍綠衝突 5分鐘即休息協商

立法院內政委員會下午協商政黨法，藍綠立委發動甲級動員出席協商。（記者王藝菘攝）

2016-09-21 16:40

〔記者蕭婷方／台北報導〕盼落實政黨財產與規範制度，立法院內政委員會今進行政黨法草案逐條審查。由於兩黨對於法案排審權喬不攏，兩黨總召與委員會召委20日雖對法案主審權問題積極進行協調，仍未達共識，今中午二度協調再度破裂。委員會剛開始5分鐘，國民黨籍召委陳超明趨前拍桌，會議主席趙天麟隨即宣布休息5分鐘，協調後雙方達成共識，由兩黨輪流共同排審政黨法草案。

內政委員會今條審查政黨法草案，包含馬政府時期提的政院版、朝野各黨提案共計有7版本，由於政黨法草案內容涉及政黨財政監督機制、政黨投資事業等，內政委員會上會期國民黨召委黃昭順排審時，即引發不小爭議。

這會期一開始民進黨即排審政黨法草案，國民黨團主張政黨法上會期由國民黨主審，這會期也應依照慣例，由國民黨安排主審。民進黨則主張，上會期朝野協商、19日內政委員會召委會議，兩黨已有達成共識，尊重各會期召委自主性，未出委員會法案，不以政黨區分主審權。雙方今皆祭出甲動。

會議才開始5分鐘，內政委員會國民黨籍召委陳超明即趨前拍桌，指民進黨打破上會期協議，強審政黨法；隨即與民進黨立委莊瑞雄、洪宗熠掀舌戰，會議主席、民進黨籍立委趙天麟緩頰表示要休息、進行協商。藍綠總召與內政委員會召委再度協調政黨法草案主審權。

趙天麟向陳超明提議，政黨法屬於高度爭議法案，鑑於過去食安法等社會高度期待法案有兩黨共同主審先例，可加速通過法案初審，建議兩黨輪流排審；陳超明雖一度質疑民進黨有人數優勢，會以強制投票強渡關山。雖然如此，上會期國民黨籍召委黃昭順持反對態度，主張法案需有明確分工，應以抽籤決定，氣氛一度僵持；兩黨總召再度出面協調，趙天麟也數度掛保證後，雙方達成輪流排審政黨法草案共識。

協調後，趙天麟宣布5項裁示，朝野重視政黨法草案，委員會將繼續念完所有條文；陳超明也保證下禮拜一定會排；希望彼此保有讓法案繼續走下去的權利；住宅法的部分也是本人明天繼續審查；至於其他法案有問題就繼續溝通。

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