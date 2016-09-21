啥時「公務員沒人要當」？ 連串討論引發熱議

高普考日前放榜，許多關心結果的考生或親友到現場看榜，拍照記錄。（資料照，記者黃邦平攝）

2016-09-21 16:33

〔即時新聞／綜合報導〕新政府推動年金改革，備受抨擊的年長公務員常會強調過去的辛苦，說「以前公務員沒人要當」。對此，政論家「人渣文本」在臉書粉絲團發起討論，指在他的記憶中，從來沒有「公務員沒人要當」的情形。

人渣文本今天下午發文，「我一直覺得很奇怪，『以前公務員沒人要當』這個概念到底是怎麼產生的？到底是多久以前？軍人是一直沒人要當，但公教都一直很多人搶著當吧，我那個時代聯考公費生都一直比較高分呀，現在才有公費生招不滿的狀況吧。而且重慶南路那時就很多考用書店了，如果公務員沒人要當，那大東海是現在才創立的嗎？我那時也一堆學長姐在拚國考阿。」

發文一出，網友們紛紛留言討論，作家朱宥勳就說，「我猜他們應該是說股市狂飆的時候，他們都覺得那時候公教人員還『堅守崗位』，沒去玩股票撈錢是很有節操的事。他們常常會傳說各種某人每天玩股票，突然有一天就無預警離職的故事XD」、「這是內建神話，真實性如何就（飄走）」。

社運人士妖西也指出，「沒人應該指的是沒『菁英』要當。以台大來說的話，考公務員的比例確實不高。」還有人指出，「因為高級外省人都去當美國人了，所以中低階外省人去當公務員，才會有那種次等沒人要當的感覺」。