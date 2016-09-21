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遠雄暫緩解約 王世堅批柯文哲愛作秀

2016-09-21  16:26

〔記者郭逸／台北報導〕北市府和遠雄針對大巨蛋案暫緩解約，台北市議員王世堅今天又在市議會施政報告質詢時「怒火中燒」，重提去年市議會已經三讀通過，「扮黑臉」幫市府背書和遠雄解約，市長柯文哲卻不領情，只會亂講話、愛作秀，上媒體版面，市民覺得一個怪異的市長好可愛，「那不如玩寶可夢！」痛批柯把市政搞得千瘡百孔。

王世堅提到，趙藤雄把面子做給北市府，北市府就決定暫緩解約，「完全就是裡子做足給遠雄。」他強調，法律和政治一體兩面，法律解釋清楚的時候，政治就要拿出決斷，「那你到底在做什麼？」

王世堅怒斥，柯文哲賠掉的不是尊嚴，而是市民的公道，選民給柯選票，就是賦予對抗遠雄的權力，卻非常散漫，不當一回事，其他五大案如松山文創，卻什麼都沒有討到，只因為蔡明忠和童子賢是柯的好友。

柯在備詢台上被問得無力招架，簡短回應：「案子我請蘇麗瓊（北市府秘書長）跟你說明。」

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  • 北市府和遠雄針對大巨蛋案暫緩解約，台北市議員王世堅今天又在市議會施政報告質詢時「怒火中燒」。（資料照，記者黃耀徵攝）

    北市府和遠雄針對大巨蛋案暫緩解約，台北市議員王世堅今天又在市議會施政報告質詢時「怒火中燒」。（資料照，記者黃耀徵攝）

  • 台北市議會21日進行市長市政總質詢，市長柯文哲議會列席備詢。（記者方賓照攝）

    台北市議會21日進行市長市政總質詢，市長柯文哲議會列席備詢。（記者方賓照攝）

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