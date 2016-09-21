議員要求政風處、廉委會二擇一 柯文哲：並行不悖
2016-09-21 16:11
台北市長柯文哲認為，廉委會與政風處「並行不悖」，並未承諾裁撤廉委會。（記者廖振輝攝）
〔記者何世昌／台北報導〕國民黨團書記長王欣儀今質詢指，法務局長楊芳玲因「市長屢踩紅線」，多次攔阻，已感無力，才提請辭職；除了楊芳玲認為北市府違法濫權，監察院也批北市府廉委會是黑機關，「顯有違法」，要求裁撤。但柯文哲認為兩單位「並行不悖」，並未承諾裁撤廉委會。
廉委會根據《台北市政府組織自治條例》第9條，「市政府為處理特定事務，得設置各種任務編組」設置；成立後，多次請府內相關人員「到場說明」，涉有「約詢」情事。
對此，監察院8月11日上午通過「台北市大巨蛋案」調查報告，監察委員指出，台北市政府廉政委員會在未有法律明文規定下行使調查權，「顯有違法」，並據此糾正台北市政府。
王欣儀今在議場指，廉委會與政風處功能雷同，要求柯文哲二擇一，否則是疊床架屋！
政風處長劉明武回應，廉委會是「府級任務編組」機關，屬諮詢單位；針對監院糾正，已修正作業要點限縮行政調查權限。
柯文哲則認為，已限縮權限，兩單位「並行不悖」，並未承諾裁撤廉委會。
王欣儀不滿批，廉委會有何功能是政風處不可取代？廉委會除了外洩資料，毫無成果！劉明武回應，這就是市長政見，當初希望引進外部監督力量。
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