解放軍犯台能撐多久？ 馮世寬：絕對超過一個禮拜

2016-09-21 16:17

〔即時新聞／綜合報導〕我國軍力綜觀全球並不弱於人後，但面對強大的共產黨解放軍，雙方對陣能撐多久一直是民眾好奇的問題。國防部長馮世寬今日有了答案，他強調，國軍獨立面對解放軍來犯，絕對能夠支撐超過一個禮拜。

國民黨立委盧秀燕今日在立院質詢時問到，依照國軍戰備演訓狀況，在獨立作戰的情況下面對共軍，能夠撐多久時間等待外力或美軍支援？馮世寬表示，超過一個禮拜絕對沒有問題，但能否撐過一個月？馮世寬僅表示，「能打多久就打多久。」

至於國防部報告中提到，共軍已具備奪取外島和封鎖台灣的能力。馮世寬表示，國軍都有對策能夠因應，強調奪取外島沒那麼簡單，我方也有能力反制共軍封鎖。