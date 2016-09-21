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上任第2年 柯最滿意的政策是......

2016-09-21  15:19

〔記者郭逸／台北報導〕台北市議員陳永德今天於市議會施政報告時，詢問市長柯文哲最滿意的政策是什麼？柯回答「禁用一次性及美耐皿餐具」，他認為會讓台北變得不一樣，且西區門戶計畫的硬體設施也可完成，促進台北市西區發展。

陳永德也跟上法務局長楊芳玲請辭的風潮，一一點名列席的首長如何上任，還詢問柯文哲是否還有不滿意的首長，柯苦笑回：「好啦！好啦！」並未直接回應。

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  • 台北市議會21日進行市長施政報告總質詢，市長柯文哲（右）列席備詢。（記者方賓照攝）

    台北市議會21日進行市長施政報告總質詢，市長柯文哲（右）列席備詢。（記者方賓照攝）

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