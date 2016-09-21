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「藍八奴」批評過當？ 柯文哲：不用這樣啦！

2016-09-21  15:26

〔記者何世昌／台北報導〕8位國民黨和無黨籍縣市首長，日前赴中國招攬觀光，拜會大陸國台辦主任張志軍，張志軍藉機重提九二共識；民進黨立委林俊憲在臉書上說，以前有開城門引清兵入關的吳三桂，「昔有吳三桂，今有藍八奴」。由於台北世大運與中國也有合作關係，國民黨市議員戴錫欽今日質詢台北市長柯文哲，對於「藍八奴」有何看法？

戴錫欽下午詢問柯，台北世大運是否跟中國合作？柯點頭答有，戴追問，認不認同這8位首長做的事情？柯文哲先是語頓抓頭，才表示，「如果是我，會先跟中央討論一下，再去」。

戴不滿答詢結果，儘接著詢問柯文哲，舉辦雙城論壇時，否中央討論過嗎？柯表示，至少我有知會中央；戴錫欽追問，那對於8位縣市首長遭批「藍八奴」是否過當？柯則認為「是也不用這樣啦！」

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  • 針對立委林俊憲批評日前至中國進行觀光交流的8縣市首長為「藍八奴」一事，台北市長柯文哲今日表示，不必如此。

    針對立委林俊憲批評日前至中國進行觀光交流的8縣市首長為「藍八奴」一事，台北市長柯文哲今日表示，不必如此。

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