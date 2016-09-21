泛藍縣市長赴中被指分化 洪秀柱：不知是何邏輯與道理
2016-09-21 15:16
洪秀柱表示，最近8位泛藍縣市長赴中國，是想解決人民生計問題，卻有所謂會造成台灣內部分化的問題，她完全不知這是什麼邏輯與道理。（記者簡榮豐攝）
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會今天邀請海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光專題講演「國民黨與觀光產業：共識的建構」，黨主席洪秀柱聽後致詞表示，最近8位泛藍縣市長赴中國，是想解決人民生計問題，卻有所謂會造成台灣內部分化的問題，她完全不知這是什麼邏輯與道理。
洪秀柱質疑，過去有多少綠營地方首長到中國，「要求這個，要求那個」，「他們去不會分化台灣，我們去就會，道理不知從何說起」，最近根據報載民進黨政府還說要組攬客團到中國，這是否也在製造台灣分化？
洪秀柱強調，兩岸政策是所有國家政策當中的重中之重，但蔡政府卻聽若罔聞，大家無可奈何，只好自尋出路，這也是八位泛藍縣市長赴中國的原因，她肯定這些八位首長是「苦民所苦」、「積極任事」，國民黨非常肯定也願意協助他們。
洪秀柱還說，希望蔡政府不要極力打壓陸客來台所製造的觀光產業榮景，把觀光產業當成國民黨一樣，要讓觀光業關門，她並正告蔡英文，不要忘了520就職時對國民承諾，還說要為年輕人打造更好的國家，她請蔡英文依照中華民國憲法而行，而不是披著中華民國的外套，但背後真正意向若仍是走向台獨之路，要消滅合法政黨，打擊所有認為對自己不利的產業，未來將會受國家與人民最嚴厲制裁。
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