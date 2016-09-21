林洲民被議員圍剿 柯P：你哪變成爐主？

2016-09-21 15:06

〔記者何世昌／台北報導〕台北市議會今開議第3日，繼續進行施政報告答詢。國民黨議員持續關注，都發局長林洲民是否脫口「台北市議會，十個議員，有九個以上我瞧不起。」國民黨議員汪志冰、戴錫欽、李新命林洲民，即刻說清楚、講明白；林回應，如果是有說類似的話，應該是說「去、有用嗎？」。面對國民黨議員砲口指向林洲民，一旁市長柯文哲忍不住低語碎念「喔～你哪變成爐主？」

汪志冰昨日爆料，八月中某場局務會議討論市議會關切案件，幕僚建議局長林洲民親自向議員說明爭議；不料，林洲民竟回：「不必，不用，台北市議會，十個議員，有九個以上我瞧不起。」此語令府會關係惡化，議長吳碧珠裁示，要求北市府明察，下週三給議會一個交代。

國民黨李新今質詢時還原情境。原平宅住戶僅需付200元管理費；入住公宅後，改成每月付2000元租金，平宅住戶付不起，向議員陳情。當天局務會議正是討論此案，幕僚建議局長林洲民親自向議員說明，不料，林竟脫口發表不敬之語。

李新高分貝轟「局長，你一直說要查、做報告，但有講沒講哪裡需要查？說了就認，沒有說就不認，這才是政務官的擔當，不要閃爍其詞！」

汪志冰也提醒，「柯P名言：『每個人只能騙我一次，如果讓我知道發現騙我，你就完了。』若林洲民說謊否認，就是欺騙市長，更是人格破產。」

林洲民回應，「報告議員，一句話的前言後語是很完整的；如果是有說類似的話，應該是說『去、有用嗎？』」但是否曾講過這句話，「我們在準備」。

對此戴錫欽不滿追問：「有就有，沒有就有，要準備什麼？難道要造假嗎？」

林洲民坦言，「我的確忘記原句是什麼，但確定是談公共住宅及公辦都更；但茲事體大，因為單次溝通10分鐘、1小時就有用的。『去、有用嗎？』絕無不敬之意，是因為資料準備不足，擔心溝通無效。」