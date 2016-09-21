國民黨杯葛議長補選 顏純左批不符人民期待

2016-09-21 14:52

［記者王涵平／台南報導］針對國民黨團刻意杯葛議長補選，民進黨南市黨部主委顏純左今日嚴厲譴責，批評國民黨團以無理手段阻撓議長補選，嚴重違反民主程序，不符人民期待。

南市議會9月20日召開程序委員會，因國民黨杯葛，以致影響召開臨時會補選議長及定期會議事日程無法確定。

顏純左今午舉行記者會指出，行政院已經在9月10日函文，要求台南市議會「依法儘速辦理補選事宜」，依照地方立法機關組織準則暨台南巿議會組織自治條例「議決補選之」的立法旨意就是要補選，而非「議決補選否」，行政院已清楚表明一定要補選的立場。

他說，實施民主制度的國家，副總統從來就不等於總統，所以國民黨曾說由副議長繼續代理，完全是依法無據的無稽之談。

針對程序委員會流會的，顏純左抨擊目前「由各黨團推派兩位」的設置辦法並不合理，是李全教任內基於私心而修改，必須依據黨團席次來推舉程序委員，才符合民主精神。

對於國民黨意圖阻擋召開臨時會的舉動，顏純左說，根據地方制度法第34條規定，「議員、代表1/3以上之請求」即可召開臨時會，因此民進黨團召開黨團會議迅速完成26份連署，已超過法定1/3的門檻。

顏純左呼籲國民黨不要再想透過程序委員會來杯葛，因為地制法的規定，其位階比《台南市議會程序委員會設置辦法》行政命令來得高，國民黨應該儘速同意召開臨時會，不要再做困獸之鬥，應以市民福祉為先，讓市政順利推動。