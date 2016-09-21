| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新竹縣府被駭？9000多人莫名收到測試信
 首頁 > 政治

國民黨杯葛議長補選 顏純左批不符人民期待

2016-09-21  14:52

［記者王涵平／台南報導］針對國民黨團刻意杯葛議長補選，民進黨南市黨部主委顏純左今日嚴厲譴責，批評國民黨團以無理手段阻撓議長補選，嚴重違反民主程序，不符人民期待。

南市議會9月20日召開程序委員會，因國民黨杯葛，以致影響召開臨時會補選議長及定期會議事日程無法確定。

顏純左今午舉行記者會指出，行政院已經在9月10日函文，要求台南市議會「依法儘速辦理補選事宜」，依照地方立法機關組織準則暨台南巿議會組織自治條例「議決補選之」的立法旨意就是要補選，而非「議決補選否」，行政院已清楚表明一定要補選的立場。

他說，實施民主制度的國家，副總統從來就不等於總統，所以國民黨曾說由副議長繼續代理，完全是依法無據的無稽之談。

針對程序委員會流會的，顏純左抨擊目前「由各黨團推派兩位」的設置辦法並不合理，是李全教任內基於私心而修改，必須依據黨團席次來推舉程序委員，才符合民主精神。

對於國民黨意圖阻擋召開臨時會的舉動，顏純左說，根據地方制度法第34條規定，「議員、代表1/3以上之請求」即可召開臨時會，因此民進黨團召開黨團會議迅速完成26份連署，已超過法定1/3的門檻。

顏純左呼籲國民黨不要再想透過程序委員會來杯葛，因為地制法的規定，其位階比《台南市議會程序委員會設置辦法》行政命令來得高，國民黨應該儘速同意召開臨時會，不要再做困獸之鬥，應以市民福祉為先，讓市政順利推動。

廣告
  • 針對國民黨團刻意杯葛議長補選，民進黨南市黨部主委顏純左嚴厲譴責，批評國民黨團以無理手段阻撓議長補選，嚴重違反民主程序，不符人民期待。（記者王涵平攝）

    針對國民黨團刻意杯葛議長補選，民進黨南市黨部主委顏純左嚴厲譴責，批評國民黨團以無理手段阻撓議長補選，嚴重違反民主程序，不符人民期待。（記者王涵平攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 南市議會 台南市議長補選 台南議長補選 顏純左
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
台式椒鹽排骨便當
軟嫩入味‧可樂雞
秋日食材：山藥
洗米水超實用
轉寄

標題：國民黨杯葛議長補選 顏純左批不符人民期待


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月21日‧星期三‧丙申年八月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.