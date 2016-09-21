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立委批談南向太遙遠 降低農損卡實在

2016-09-21  14:15

〔記者林彥彤／台北報導〕針對日前颱風過後造成嚴重農損，國民黨立委江啟臣今日在立法院經濟委員會中，質詢農委會時表示，颱風過後落下滿地蘋果，政府不幫助媒合加工廠，只是在強調災後補助、農業南向等，對農民而言這樣的政策離他們太遠，沒有感覺。

江啟臣說，在他的選區就看到，颱風過後，許多農民辛苦種出的蘋果掉落滿地，問他們政府有沒有提供幫助；農民回，補助也拿不到，並請立委如果可以，就幫助清理滿地的落果。

江啟臣批評，此時農民需要的，是地方農業局幫忙聯絡鄰近加工廠，趕緊把還可以做成蘋果乾的果實加工，可是地方農業局卻一問三不知。而官員只是來勘災、發現金等，這樣的補助很消極，難道政府不知道農民此時最需要的幫助是什麼嗎？

他並調侃農委會官員，「農民需要的是聯絡加工廠，加工後蘋果乾一包可賣１千元，我下次帶給你吃，一包再算你八折就好了。還說什麼南向農業政策，對農民而言，這政策離他們太遠、沒有感覺！」

農委會農糧署署長陳建斌回覆，自己就是加工食品的專家，他接受立委的意見，將協助民急速媒合、加工、再銷售等業務。

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  • 國民黨立委江啟臣質詢農委會時表示，政府只是強調災後補助、農業南向等，對農民而言，這樣的政策離他們太遠，沒有感覺。（記者林彥彤攝）

    國民黨立委江啟臣質詢農委會時表示，政府只是強調災後補助、農業南向等，對農民而言，這樣的政策離他們太遠，沒有感覺。（記者林彥彤攝）

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