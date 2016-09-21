中國打壓我國選手、官員 民進黨：徒增負面觀感

2016-09-21 14:07

〔記者蘇芳禾／台北報導〕我國選手和官員接連在帕運以及聯合國糧農組織（FAO）漁業委員會（COFI）會議遭中國打壓。民進黨發言人楊家俍今（21）日表示，平等參與國際活動和會議是我國應有的權利和責任，民進黨呼籲中國大陸，勿再做此類傷害兩岸情感、不利長遠關係的事。

我國2016年里約帕拉林匹克運動會代表團總團長陳李綢日前與總統蔡英文見面時說，此次比賽前，中國就透過國際帕拉林匹克委員會（IPC）抗議，指我國會旗上繡有國徽，要求把國徽改成黨徽。此外，今年7月，中國也在聯合國糧農組織（FAO）漁業委員會（ＣCOFI）會議，向主辦單位要求驅離我國官員。

至於對中方阻撓我國的國際參與，楊家俍表示，此舉不但損害與會人士的權益，亦徒增國人的負面觀感，不利兩岸關係的發展，民進黨表達嚴正抗議，並支持我政府向主辦單位交涉，確保我國格與平等參與之權利。