馮世寬自評100分 呂孫綾建議他「這樣說」更好

針對馮世寬自評100分，呂孫綾建議馮應該回答「對於國軍的努力我打一百分，對於我自己的表現沒有設限」。（資料照，記者廖振輝攝）

2016-09-21 14:14

〔即時新聞／綜合報導〕國防部長馮世寬稍早在立法院外交及國防委員會報告時，國民黨立委呂玉玲問馮自評幾分，馮自評「100分」，隨後甚至與呂玉玲展開言語交鋒，不過民進黨立委呂孫綾建議馮世寬應該回答：「對於國軍的努力我打一百分，對於我自己的表現沒有設限。」

呂孫綾認為，國防部長有自信是好事，會有助於提升國軍士氣，但總統蔡英文曾說「謙卑、謙卑、再謙卑」，呂孫綾建議馮世寬，未來面對類似問題，應該回答「對於國軍的努力我打一百分，對於我自己的表現沒有設限」，這樣會更好。呂孫綾指出，國軍改革的用心，相信社會都有看到，但要做得有感，還是有需要努力的地方。

國防部發言人陳中吉稍早也針對馮世寬自評一百分做出，回應，是對上任後國軍的表現給予100分的評價，也是對官兵的肯定及給予信心。