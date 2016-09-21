民進黨：支持政府改革「黨職併公職」

2016-09-21 13:42

〔記者蘇芳禾／台北報導〕針對國民黨部分官員退休時，將其在國民黨內工作的年資併入公務人員年資一起計算，使得退休金暴增的「黨職併公職」問題，民進黨發言人楊家俍今（21）日表示，長期以來，國民黨將黨職併入公職的做法，侵佔國家資產，違反社會正義，｢國家資源不應該用在造福單一政黨國民黨黨工的身上」。民進黨支持政府改革的決心與立場，也樂見政院承諾將「黨職併公職」問題列入優先處理項目。

楊家俍表示，行政院曾在2005年針對「黨職併公職」溢領退休金進行調查，並提出「清查軍公教政務人員黨職併公職執行情形報告」，依據這個調查作為基礎，國家因軍公教人員採計黨職年資，領取退休金或資遣費之情形，在2007年調查有581人支領超過3億元的額外支出。

楊家俍指出，黨職併公職的相關規定雖然已於1987年12月3日廢止，但國民黨主政下的銓敘部卻以「保護既得利益」為由拒絕溯及失效，也就是規範雖然已經廢止，不過在此之前的黨工仍然被視為是公務員，黨國權貴們的退休金照樣溢領。楊家俍說，長期以來，包括國民黨榮譽主席連戰、吳伯雄、胡志強等國民黨領導人，公然違法領取不當退休金，全部都是不當受益者。民進黨認為過去國家替國民黨支付掉的退休金，應該全數追繳回國庫，而黨職併公職衍生的月退俸及18％利息應立即停發。

楊家俍強調，民進黨的立場和態度很清楚，我們支持政府追究過去國民黨時代「國庫通黨庫」的不法行徑，讓「黨職併公職」儘速退場是轉型正義的落實，唯有解決這項歷史積弊，才能向台灣歷史交代，向支持改革的人民負責。