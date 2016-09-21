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警紀渙散！中和警一分局刑警疑藏K他命被逮
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司法院長人事同意案 國民黨：應等釋憲釐清爭議

2016-09-21  13:53

〔記者施曉光／台北報導〕立法院規劃10月底針對司法院長人事案行使人事同意權，但立法院國民黨團以被提名人許宗力連任有違憲疑慮為由，拒絕簽署協商結論，國民黨中央今天聲援國民黨黨團提出先行釋憲的訴求，並要求在釋憲釐清爭議前，民進黨不應逕行審查這項人事同意權，否則蔡英文總統就是睜眼放任「違憲院長」的產生。

國民黨文傳會主委周志偉表示，憲法增修條文第5條第2項規定：「大法官任期8年，不分屆次，個別計算，並不得連任。」既然外界對於許宗力的「再任」或「連任」有違憲疑慮，自然應要求釋憲釐清，以弭平爭議。

周志偉質疑，上一位司法院長被提名人謝文定，只因為獨派質疑，蔡英文隨即撤回人事咨文，這次更有違憲之虞，難道不應該比照辦理？他呼籲蔡英文不要嘴上喊高道德與轉型正義，暗地裡卻縱容自己人違法違憲。

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  • 國民黨文傳會主委周志偉表示，既然外界對於許宗力的「再任」或「連任」有違憲疑慮，自然應要求釋憲釐清，以弭平爭議。（資料照，記者簡榮豐攝）

    國民黨文傳會主委周志偉表示，既然外界對於許宗力的「再任」或「連任」有違憲疑慮，自然應要求釋憲釐清，以弭平爭議。（資料照，記者簡榮豐攝）

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