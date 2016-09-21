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警紀渙散！中和警一分局刑警疑藏K他命被逮
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誰都可以罵柯P 楊實秋：就製造問題者不行

面對北市府團隊人事頻繁異動，楊實秋稍早在臉書表示，柯文哲現在可說是面臨「眾叛親離」的處境。（資料照，記者黃耀徵攝）

2016-09-21  13:54

〔即時新聞／綜合報導〕台北市法務局長楊芳玲日前請辭，面對北市府團隊人事頻繁異動，前台北市議員楊實秋稍早在臉書表示，柯文哲現在可說是面臨「眾叛親離」的處境，不過他也強調，每一位台北市市民可以指責柯文哲，但不該由「製造問題者」來指責「解決問題者」。

楊實秋表示，因柯文哲是現任市長，解決前朝留下之問題是他的職責，但他質疑：「前朝製造的炸彈，不是說柯文哲處理失當，就彷彿前朝毫無過錯似，將責任全推卸給柯文哲。」更直言，每位市民都可以指責柯文哲，但不應該由「製造問題者」來指責「解決問題者」。

楊實秋建議，柯文哲過去的醫療團隊作風並不適合龐大的市府團隊，自己是工作狂並不代表可以強迫團隊都跟著是工作狂，同時市政也要建立分層負責機關，不要每件事都由市長親上火線，許多市政議題要尊重專業、相信專業，並強調：「當柯文哲越是展現自己無所不知無所不能，往往會暴露自己有所不知有所不能。」

至於柯文哲日後是否有機會連任，楊實秋認為柯文哲不要去想這些事，放手去做，與其擔心當前檯面上的競爭對手，不如好好面對最大的敵人，也就是柯文哲自己

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  • 楊實秋直言，每位市民都可以指責柯文哲，但不應該由「製造問題者」來指責「解決問題者」。（資料照，記者盧姮倩攝）

    楊實秋直言，每位市民都可以指責柯文哲，但不應該由「製造問題者」來指責「解決問題者」。（資料照，記者盧姮倩攝）

  • 楊實秋臉書全文。（圖擷取自楊實秋臉書粉絲專頁）

    楊實秋臉書全文。（圖擷取自楊實秋臉書粉絲專頁）

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