928放假 林伯豐：增加企業負擔
2016-09-21 13:25
〔記者羅倩宜／台北報導〕勞基法修正草案在新會期尚未審議，928教師節及1025光復節確定放假，對此代表製造業的工商協進會理事長林伯豐表示，「這一定會增加企業負擔」，他表示，政府過去的承諾，新政府這様是違背信用，企業界相當失望。
三三會今舉行9月份例會，前內政部長、現任台灣大學土木工程學系教授李鴻源以「如何讓政府變聰明」為題應邀演講，三三會副理事長林伯豐在會前受訪時表示，教師節即將放假，企業界負擔增加，相當失望；「希望政府該做的事就要立刻去做，解決勞資糾紛及對立。」
聲寶董事長陳盛沺表示，928及1025放假，資方負擔肯定㑹增加，他認為，企業講太多也沒用，如果放假是趨勢，資方只好自求多福，努力提高生産力。「家裡家長（指政府）決定這樣，孩子就自己乖一點，認真一點讀書。盡量配合。」
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