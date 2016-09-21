顏大和自爆：特偵組明年走入歷史

檢察總長顏大和表示，法務部規劃讓特偵組在2017年1月1日走入歷史。（記者王藝菘攝）

2016-09-21 13:18

〔記者曾韋禎／台北報導〕不知是有意或無意，檢察總長顏大和今天表示，法務部規劃讓特偵組在2017年1月1日走入歷史。

立法院司法及法制委員會今審查廢除特偵組的「法院組織法刪除第63條之1草案」。法務部長邱太三表示支持。

國民黨立委王育敏詢問，有無規劃何時特偵組廢除特偵組。顏大和自爆，法務部的規劃是2017年1月1日。

民進黨立委管碧玲表示，就是因為馬王政爭才知道特偵組系統性、制度性地傾向成為政治工具，並且野化成為侵害人權的極致；例如2010年偵辦法官陳榮和收90萬元，居然可以發出28張監聽票，不斷擴張監聽，到立法院都被監聽了，這就是制度性錯誤，不是人的問題。

她詢問顏大和，對於廢除特偵組的立場為何？顏答覆，尊重。管追問，要是尊重，就不會有短期、長期的說法。顏表示，那是2013年的說法。

管批評顏稱2010年以後的政治比較清明，怎不說是特偵組在2010年後都放水？要是特偵組沒選擇性辦案，怎麼不辦前總統馬英九於台北市長任內涉入的貓纜案、富邦併北銀案？

顏大和解釋，他的說法是許多重要的政治案件都發生在2010年之前，之後因為特偵組的存在，而讓政治更清明。他表示，馬英九當時是台北市長，不屬特偵組範圍。

管反駁，檢察總長可以自行指定分案給特偵組，黃世銘當年就直接簽註，要特偵組去辦某個高雄市議員。那為何又不能辦台北市長？