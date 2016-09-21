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警紀渙散！中和警一分局刑警疑藏K他命被逮
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里長要求市府前進太平島 柯：去組旅遊團？

2016-09-21  13:22

〔記者張凱翔／台北報導〕台北市政府今日舉行大安區第3場里長座談會，龍淵里長汪吉秋向市長柯文哲提議，北市府團隊出動到太平島，以捍衛國家主權，柯文哲聞言後大笑，回應「太平島如果是我的轄區就去」，但就算去了也不能做什麼，難道「去組旅遊團」？

北市府接到里長提案後，即認真詢問國防部可行性，得到回應是，太平島是國防重地，不是隨便就可以去的；柯文哲說，北市府就算去，也只能繞行太平島，不能登岸，並說高雄市能去，是因為太平島屬於高市轄區，「如果（太平島）是我的轄區，我們就去！」

柯文哲還不忘打趣問道，太平島是國防重地，那龜山島算什麼？幕僚回應龜山島是觀光區，限制沒有那麼嚴，柯文哲說，「那我們就去龜山島好了，先當練習」。

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  • 大安區第三場里長座談會，龍淵里長汪吉秋提議北市府前進太平島，捍衛主權。（記者張凱翔攝）

    大安區第三場里長座談會，龍淵里長汪吉秋提議北市府前進太平島，捍衛主權。（記者張凱翔攝）

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