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立委點名網站成效不彰 科技部粉絲團人數大增

2016-09-21  12:57

［記者吳柏緯／台北報導］掌管台灣科技政策的科技部，粉絲頁成立一年多只有380人按讚，不但瀏覽人數不多，連貼文內容大多都是轉貼自科技部「科技大觀園」網頁，遭立委質疑成效不彰。

立委張廖萬堅今天上午在教育及文化委員會質詢科技部長時指出，科技部的臉書專頁只有380按讚，但是提供不少科學研究與新知，雖然有些資訊已經偏舊，但對於一般民眾仍很有幫助。他建議應該要好好的經營，並把各項研究成果的消息公開，這樣不但能讓外界清楚科技部的成果，也可以讓民眾更容易獲悉科技知識。

科技部長楊弘敦坦言自己並沒有瀏覽科技部粉絲頁的習慣，但對於立委建議會加強改進，發揮這個頁面的功能。

有趣的是，原本粉絲頁只有380人按讚，但是被立委點名後，目前按讚人數即將突破400人。

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  • 科技部粉絲頁按讚人數原本只有380人，被立委點名後，目前已上升至395人。（翻攝自科技部臉書）

    科技部粉絲頁按讚人數原本只有380人，被立委點名後，目前已上升至395人。（翻攝自科技部臉書）

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