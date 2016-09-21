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警紀渙散！中和警一分局刑警疑藏K他命被逮
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週末戰士待遇 國軍擬給退伍階級俸1.45倍

2016-09-21  12:47

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部長馮世寬今上午赴立法院外交及國防委員會業務報告、備詢，其中「週末戰士」政策實施方式受多位立委關注。國民黨立委盧秀燕稍早質詢時問，週末戰士政策的誘因很重要，國軍擬給週末戰士多少待遇？國防部全動室代主任蔡忠誠表示，目前規劃以該名官員退伍時階級俸祿乘以1.45倍，以每月工作22天作為除數換算日薪。

不過，盧秀燕指出，應考量後備軍人現在身價，提高價碼，並符合社會實情與法令，例如現行法令，加班會給兩倍薪水等，因此她個人建議，應以俸祿乘以二倍以上為佳。馮世寬表示，這部分國防部會再努力。

蔡忠誠表示，週末戰士在民間的工作，和週末戰士待遇是切割的，這並非「兼差戰士」、「生存遊戲」，而是參與國防事務、複習，至於美軍給雙倍薪資，目前我國達不到，但大概可以給到1.45倍。另外，蔡忠誠也說，週末戰士在營服務不過夜，每天下午五點就可離營。

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  • 立法院國防外交委員會，國防部長馮世寬出席接受備詢。有關週末戰士待遇？國防部 擬給退伍階級俸1.45倍（記者王藝菘攝）

    立法院國防外交委員會，國防部長馮世寬出席接受備詢。有關週末戰士待遇？國防部 擬給退伍階級俸1.45倍（記者王藝菘攝）

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