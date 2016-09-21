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櫃姐也要颱風假！ 立委擬修法比照公務員

2016-09-21  12:34

［記者彭琬馨／台北報導］百貨公司櫃哥櫃姐颱風天到底該不該上班？青年勞動九五聯盟與民進黨立委林靜儀、鍾孔炤，上午共同舉辦記者會，針對百貨服務業颱風天的出勤規定，呼籲政府應立法保障勞工權益。鍾孔炤表示，上會期已經針對勞基法40條之1提出修法，未來勞工在颱風天出勤規範比照公務員，法案已送入衛環委員會審理，希望能在這會期盡速通過。

目前在勞動部的《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》第7點中，只有簡單提到，當雇主要求勞工在颱風天出勤時「宜」加發工資或津貼。民進黨立委林靜儀說，勞工權益不該只用沒有強制力的行政命令規定，除了攸關公眾利益的醫療、大眾運輸等行業外，「到百貨公司購物是很明確非必要的行為」，未來會和勞動部針對行業別進一步討論。

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  • 青年勞動九五聯盟與立委林靜儀、鍾孔炤共同舉辦記者會，針對百貨服務業颱風天的出勤規定，呼籲政府應立法保障勞工權益。（資料照）

    青年勞動九五聯盟與立委林靜儀、鍾孔炤共同舉辦記者會，針對百貨服務業颱風天的出勤規定，呼籲政府應立法保障勞工權益。（資料照）

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