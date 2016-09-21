遭指為阿扁御用會計師不適任 張兆順駁斥：這是汙衊

2016-09-21 12:32

［記者吳佳蓉／台北報導］立法院財委會開議首日，聚焦兆豐銀遭美重罰案，國民黨立委猛攻兆豐金董事長張兆順適任資格，立委盧秀燕引網友發言，質疑張為「阿扁御用會計師」，為掩護洗錢的高手及共犯，現在上任來查洗錢，不具社會公信力。對此，張兆順嚴正反駁是汙衊，僅幫阿扁看過報稅內容，不是御用會計師。

今日立委質詢砲火，幾乎全集中於兆豐紐約分行遭美國紐約州金融署（NYDFS）重罰案。國民黨立委費鴻泰、盧秀燕輪番質疑張兆順是否適任兆豐金董事長一職。

費鴻泰認為，「財政部派任公民營事業機構負責人經理人董監事管理要點」中的專案排除條款，只適用於「機構」，不適用「個人」，張兆順仍應遵守不可超過65歲以上的限制。並質疑張兆順不夠熟悉美國反洗錢相關法令，不具與美談判、交涉能力。

盧秀燕則引網友評價，指張兆順是阿扁總統御用會計師，在扁朝受到重用，曾任一銀及台企銀董事長，阿扁涉及洗錢貪汙，現在已追回9億不法資金，所以張是掩護洗錢的高手及共犯，曾是洗錢總統的御用會計師，現在又來查洗錢，社會公信力，難受到大家尊重。

對此，張兆順嚴正澄清，這些話涉及人身攻擊，自己不是阿扁御用會計師，立法院是國會殿堂，不能憑網友或哪邊的說法資料就這樣說；強調沒有幫扁家做過帳，僅幫忙看過綜所稅申報內容，沒有幫忙申報，上述指控全為汙衊。至於自己適不適任，無法由個人決定，由長官定奪。

財政部國庫署也表示，財政部派任要點中，管理的主體就是官派董總等負責人，專案排除條款當然也可適用於張兆順。財部請教過行政院法規會及財政部法制單位，以專案審查方式，讓張兆順排除65歲限制上任，絕對適合規作法。當時會找張，就是希望能聘請有能力、經驗的人來平息兆豐案。