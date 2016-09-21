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警紀渙散！中和警一分局刑警疑藏K他命被逮
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自評100分 馮世寬：是給國軍的評分

2016-09-21  12:27

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部長馮世寬稍早在立法院外交及國防委員會報告、備詢時，國民黨立委呂玉玲問馮自評幾分，馮自評「100分」，隨後2人還發生言語交鋒。對此，民進黨立委陳明文稍早質詢時問，為何馮會這麼有自信？馮回答說，雖一個人的評分應交由他人評斷，他帶著麼多官兵、將領，要有自信。陳明文問，是否是打給國軍的分數，而非個人？馮世寬附和說「對。」

國防部發言人陳中吉稍早也回應說，有關國防部部長馮世上午與立法院接受委員質詢答覆時回應，對上任後國軍的表現給予100分的評價，是對官兵的肯定及給予信心。

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  • 國防部長馮世寬出席立院備詢。（記者王藝菘攝）

    國防部長馮世寬出席立院備詢。（記者王藝菘攝）

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