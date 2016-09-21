福衛五號發射再延宕 國研院：將依約要求違約金

2016-09-21 12:29

［記者吳柏緯／台北報導］日前美國私人企業太空探索科技公司（SpaceX）進行火箭點火測試時，發生爆炸意外，由於SpaceX負責台灣福衛五號的發射任務，因此也連帶影響了發射時程。國家實驗研究院副院長王作臺表示，福五升空的日期已確定會延後，國研院也會依合約向SpaceX索賠，若仍遲遲無法升空，未來不排除與SpaceX解約。

王作臺表示，火箭發射是一個高風險的工作，因此當年和SpaceX簽訂發射合約時，內容明訂雙方各自擁有六個月的延展期，在延展期內並不算違約。王作臺說明，由於去年年中SpaceX也曾發生爆炸事件，導致所有的發射任務都延宕近半年，在今年年初時SpaceX就使用延展期，將福五發射的期限延至今年8月28日，因此違約罰款將從當時算起。

根據合約內容，SpaceX每延宕一個月，要罰發射經費的1.25%，最多罰八個月，將從事後支付的發射費用中扣除。王作臺說明，以合約明定的發射費用約7億台幣為例，每個個月罰款大概7百多萬左右，若八個月後福五仍未升空，罰款將高達7千萬元。

王作臺指出，當時和SpaceX簽約時，公司的知名度還不是很高，因此發射費用也偏低，連帶影響違約金也偏低。不過王作臺強調，該罰的罰款一定會要求SpaceX支付，他也透漏，合約中有明文規定，除了罰款外，若違約滿八個月的話，委託人有權要求解約。

王作臺說明，根據評估，應該不會延後那麼久，但若是SpaceX遲遲無法將福衛五號發射升空，屆時解約可能也是一個選擇。