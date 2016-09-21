曾銘宗向監院提告發 政院：督導小組已要求全面清查

2016-09-21 12:27

〔記者李欣芳／台北報導〕兆豐銀紐約分行涉洗錢一事，行政院正擴大追查兆豐銀案爆發時金管會與財政部相關部會首長的責任疏失，前金管會主委曾銘宗與前財政部長張盛和都可能被追究責任，今天上午曾銘宗卻主動出招向監察院提出告發，請監院調查兆豐銀紐約分行涉洗錢案，行政院發言人童振源中午表示，行政院督導小組已要求全面清查兆豐紐約分行與巴拿馬兩分行於2012年至2014年所有交易資料，以徹底釐清事實真相。行政院中午發布新聞稿，做以上表示。

對於相關部會在兆豐案中的督管責任，童振源指出，行政院督導小組目前也正在調取檔案文件及約詢相關人員進行釐清中，督導小組認為，金管會及財政部分別負有金融監理及公股管理的責任，部會首長對於兆豐遭美重罰是難辭其咎，但責任輕重仍必須依據事實，以及部會主管法令規定、業務權責、首長任期長短來判斷，一旦做出結論，會儘速對外公佈，向國人清楚說明。