海巡署雙艦成軍 蔡總統：造艦絕非展現武力
海巡署新造1000噸級「屏東艦」（CG-135）及「台東艦」（CG-133），今天上午在高雄港海軍新濱碼頭舉行成軍典禮。（記者張忠義攝）
〔記者洪臣宏／高雄報導〕海巡署新造1000噸級台東、屏東艦今天成軍，總統蔡英文指出，政府將持續支持海巡船艦建造計畫，且採國艦國造，她強調，造艦絕非展現武力，而是要善盡國際義務，她祝福雙艦「揚帆萬里」。
雙艦成軍典禮上午在海軍新濱營區舉行，總統蔡英文校閱海巡署部隊及特勤隊，並宣達成軍令及親授雙艦艦旗，她登上屏東艦指揮艙視察航儀、高壓水砲及40快砲等裝備，在直升機甲板上觀看特勤隊霰彈槍射擊。
蔡英文致詞時表示，台東、屏東艦成軍，海巡艦隊再增2艘生力軍，保護國家海洋防線力量更壯大，國人安全更有保障，台灣四面環海，處在第一島鏈中心，地理位置重要，做為海洋國家更需要把資源投入在海洋巡防上，因為確保國人在海洋上生命財產安全，是我們向海洋發展的重要基礎。
她指出，近來我國周遭海域頻頻發生爭議，海巡署必須負起護漁工作，保衛台灣漁民，捍衛我國海權，因此建立穩固的海洋力量，給海巡署更多支持，相信是國人共識及期許。
她說，2000年海巡署成立，整合政府力量及各機關事權，全力執行海域執法、海事服務及海洋事務三大核心工作，從查緝走私偷渡、維護海域秩序到保障國人海上生命財產安全，都能看到海巡人員英勇的身影。
蔡英文強宣示海巡署發展方向，包括裝備的高科技化，現有水面船隻將強化指管通勤系統，未來建立高科技偵防設備，以有效達成任務；另外就是高素質能力活用，善用軍方、警方培養出來的專業人員，平時跟警方充分配合，戰時成為保家衛國的戰力。
她說，從過去到未來，我們都會投入查緝走私、海難救助及海洋生態保育工作，她期許海巡署堅定維護我國海洋權益、保護國人安全，持續參與區域搜救合作，共同確保海洋資源永續發展。
總統蔡英文南下校閱海巡雙艦成軍。 （記者張忠義攝）
海巡雙艦成軍 ，蔡總統校閱說耀善盡國際義務。（記者張忠義攝）
海巡署雙艦成軍，海巡隊員個個精神抖擻。（記者張忠義攝）
蔡總統登艦視察航儀、高壓水砲等裝備。（記者張忠義攝）
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