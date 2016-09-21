反南鐵東移再批：內政部程序正義僅具形式
2016-09-21 11:59
〔記者蕭婷方／台北報導〕南鐵東移、大埔案、塭仔圳等土地爭議不斷，內政部十九日公布行政聽證辦法，表示未來重大都市更新、市地重劃、徵收審議，只要符合作業要點規範的公益性、必要性條件，將舉辦聽證。但反南鐵東移全線自救聯合會、惜根台灣台南工作站，南鐵青年今於內政部前抗爭時指出，聽證仍由權責機關決定，程序僅具形式，要求未來只要人民權益受損的徵收案，就要舉辦聽證，若政府未改善將會持續擴大抗爭。
內政部都市設計審議委員會八月九日通過南鐵東移案，當時內政部卻主張無法源依據、未舉辦聽證會，並指內政部火速核定都審決議有行政瑕疵。但南鐵東移自救會表示，內政部雖於十九日公佈聽證作業要點，但作業要點規範由權責機關判斷要不要進行聽證，如此一來，受侵害的當事人並無置喙餘地。
自救會也指出，依照內政部公佈時程，聽證要點最快在十一月完成，才會應用聽證程序到實例，目前侵害人權的各強制都更、市地重劃、土地徵收、眷村改建案卻未因此停止徵收程序；現行行政程序法即賦予主管機關召開行政聽證的權力，內政部不需作業要點即可辦理聽證，批政府蓄意迴避問題，針對南鐵東移案是「人前程序正義、人後強闖東移」。
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