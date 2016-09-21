國民黨財務危機暫解 黨產會同意不抽銀根

黨產會決議不當財產不得支付黨工薪水，國民黨在條例公布次日，開出10張共五億兩千萬元的支票，準備支付未來十個月黨工薪水，不當黨產處理委員會主委顧立雄（右）、發言人施錦芳（左）21日召開記者會，針對國民黨涉及違反「禁止處分」條例規定說明。（記者簡榮豐攝）

2016-09-21 12:08

〔記者楊淳卉／台北報導〕「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」公布後，傳出金融機構已全面清查黨營事業的保證、授信狀況，國民黨恐面臨票券到期不續約、銀行抽銀根慘況，甚至引發金融體系連鎖效應。對此，黨產會今天召開記者會表示，經委員會決議，票券金融公司得以現行額度、不增加流通餘額範圍內，繼續展期，以保障原為善意第三人之票券金融公司先前已善意取得之權利，同時避免因原有之商業本票無法順利換發，而影響金融市場安定秩序及一般投資大眾權益。

黨產條例第七條規定：「善意第三人於前條應移轉為國有、地方自治團體或原所有權人所有財產上存有之租賃權、地上權、抵押權或典權等權利，不因此而受影響。」對此，票券公會日前行文黨產會，詢問「最高限額擔保品物權」，是否包含在黨產條例第7條對善意第三人之保障，暨其擔保範圍是否急於黨產條例施行後，政黨、附隨組織新發行之商業本票等。黨產會昨天對此召開委員會議，今天公布兩點決議：

一、 票券金融公司於黨產條例公布前，經正常授信程序而與條例第4條規定之附隨組織簽訂約定書，委由票券金融公司保證發行商業本票，並有提供擔保品者，票券金融公司得以現行額度（不增加流通餘額）之範圍內繼續展期，以保障原為善意第三人之票券金融公司先前已善意取得之權利，同時避免因原有之商業本票無法順利換發，而影響金融市場安定秩序及一般投資大眾權益。惟為確認原約定是否經正常授信程序及其繼續展期有無增加流通餘額，黨產會建議票券金融公司提供相關約定書、擔保品明細等書面資料予黨產會備查，以避免將來認定之爭議。

二、 另就前揭附隨組織因維持其正常授信關係所為之繳息、還款等行為，及票券金融公司因前揭附隨組織違約而須就其擔保品為處分或拍賣之情形，應依黨產條例第9條第1項但書第2款規定與黨產會前已公告預告之「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第九條第一項正當理由及許可要件辦法」草案第3條第5款規定：「其他為增進公共利益或避免減損該財產價值而顯有處分之必要」，向黨產會申請許可處分。