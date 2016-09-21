吳志中赴布吉納法索 主持台布混委會

2016-09-21 11:56

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部政務次長吳志中今率團赴友邦布吉納法索，將與布國外交權理部長莫克蕾（Rita Agneketom/Bogore）共同主持「台布合作混合委員會」第11次會議，會議預計商訂兩國未來二年的各項合作計畫項目。

我國與布吉納法索於民國83年復交後，即設立混合委員會機制。此機制每兩年在台布首都輪流舉辦會議，雙方共同檢視現行合作計畫的執行成效，並規劃未來的合作項目。外交部今發布新聞稿指出，吳志中於9月21日至9月23日率團前往布吉納法索，主持此會議，會中將商討未來二年內的合作內容。

外交部表示，布吉納法索為我國重要友邦，兩國合作領域逐年擴大，現階段雙邊合作項目以職訓、農技、醫療及太陽能光電等領域為主，與布國總統卡波雷（Rock M.C. Kabore）所推動的國家經濟社會發展計畫方向契合。雙方合作發展有利布國國計民生，兩國邦誼篤實穩固。

吳志中此行也將拜會布國總理齊耶鈸（Paul Kaba Thieba），及參觀金亞雷職訓示範中心、龔保雷醫學中心及Zambanéga陸稻墾區等雙邊合作計畫項目，並主持我國援助布國1000台桌上型電腦的捐贈典禮。