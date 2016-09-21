濕吻骨感妹！陳彥伯認了並稱近兩個月感情升溫

台北市議員陳彥伯被爆出軌，今出面說明坦承自己婚姻狀況早有問題。（記者郭逸攝）

2016-09-21 11:39

〔記者郭逸／台北報導〕台北市議會前日熱鬧開議，有議員摻一腳，被週刊爆出私領域醜聞。已婚的北市議員陳彥伯被拍到和骨感妹過從甚密，甚至在約會聖地「石門婚紗廣場」前上演鹹濕情，一下熱吻一下熊抱；對此，陳今天上午出面回應，自己的婚姻早有狀況卻遲未解決，自己主動追求女方，他會一肩扛起責任，並向外界道歉。

陳彥伯說，週刊內容刊登前，提出部分資料，他也據實以告，豈料週刊內頁還有其他照片和文字，將與律師討論，再決定是否提告。

陳彥伯今天先公開道歉，並提到自己的婚姻狀況10多年來都有一些問題無法解決，家人都知道週刊要刊登相關內容，妻子情緒平穩，沒有吵架；「我先喜歡人家的。」他強調是自己主動追求女方，責任會由他承擔。

至於女方的身分是否為市府官員？陳彥伯強調不要隨意猜測，他和女方認識一段時間，這一、兩個月感情才逐漸升溫；是否會和妻子離婚？他則不願對私領域的事情多加說明。