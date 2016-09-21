| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

濕吻骨感妹！陳彥伯認了並稱近兩個月感情升溫

台北市議員陳彥伯被爆出軌，今出面說明坦承自己婚姻狀況早有問題。（記者郭逸攝）

2016-09-21  11:39

〔記者郭逸／台北報導〕台北市議會前日熱鬧開議，有議員摻一腳，被週刊爆出私領域醜聞。已婚的北市議員陳彥伯被拍到和骨感妹過從甚密，甚至在約會聖地「石門婚紗廣場」前上演鹹濕情，一下熱吻一下熊抱；對此，陳今天上午出面回應，自己的婚姻早有狀況卻遲未解決，自己主動追求女方，他會一肩扛起責任，並向外界道歉。

陳彥伯說，週刊內容刊登前，提出部分資料，他也據實以告，豈料週刊內頁還有其他照片和文字，將與律師討論，再決定是否提告。

陳彥伯今天先公開道歉，並提到自己的婚姻狀況10多年來都有一些問題無法解決，家人都知道週刊要刊登相關內容，妻子情緒平穩，沒有吵架；「我先喜歡人家的。」他強調是自己主動追求女方，責任會由他承擔。

至於女方的身分是否為市府官員？陳彥伯強調不要隨意猜測，他和女方認識一段時間，這一、兩個月感情才逐漸升溫；是否會和妻子離婚？他則不願對私領域的事情多加說明。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 外遇 婚外情 陳彥伯
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
台式椒鹽排骨便當
軟嫩入味‧可樂雞
秋日食材：山藥
洗米水超實用
轉寄

標題：濕吻骨感妹！陳彥伯認了並稱近兩個月感情升溫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月21日‧星期三‧丙申年八月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.