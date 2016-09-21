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退出校園、教官能否回歸軍隊？ 國防部說NO

2016-09-21  11:57

〔即時新聞／綜合報導〕教官退出校園是近來備受關注的社會議題之一，隨著轉型正義的風氣漸盛，教育部也將逐步調整，讓教官按部就班退出校園。但離校後的教官該何去何從？國防部坦言，教官進入校園後的工作、所學與軍隊已有落差，因此，不會讓他們回歸國防體系。

雖然教官是否退出校園仍在民間引起正反兩方辯論，但教育部和國防部已決定，將在5年內讓3400多名教官妥適地離開校園。民進黨立委蔡適應今日在委員會質詢國防部時問到，是否會讓這些教官重回軍隊？人次室助理次長周興國回應，考量教官在進入校園後的學經歷、任務特性、工作環境和現行軍隊差異太大，且相關職務也已經飽和，坦言無法讓這些教官回歸國防體系。

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  • 國防部表示，教官退出校園後無法回歸軍隊。（資料照，記者陳志曲攝）

    國防部表示，教官退出校園後無法回歸軍隊。（資料照，記者陳志曲攝）

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