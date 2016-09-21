兆豐案遭政院點名究責 曾銘宗主動至監院告發
2016-09-21 11:32
〔記者林良昇／台北報導〕兆豐銀行紐約分行遭美國紐約州金融署處罰57億元台幣，前金管會主委、國民黨立委曾銘宗遭行政院兆豐案究責督導小組點名究責，曾銘宗今持告發書至監察院告發兆豐案，曾銘宗表示，外界不應泛政治化模糊焦點，希望監院調查澄清事實，若政院督導小組或監院要約詢他，他都樂意配合，若他真有責任，不會迴避，也願意接受。
曾銘宗今早持告發書至監察院針對兆豐案告發，由監委王美玉出面接受，但曾銘宗並沒指名告發對象；而對於是金管會還是財政部應負較大責任，曾銘宗僅表示他是告發人，不表示意見，一切等監院獨立公平的介入調查，外界也不應泛政治化，一再過度揣測，會造成很多後遺症。
曾銘宗強調，金管會負責金融監理，財政部負責公股管理、人員派任，對兆豐案是否有責任？是他告發的重要理由，監院和政院的調查並行不悖，未來不論政院或監院要約詢，他都樂意接受詢問，假設調查結果，在他任內確實有疏失，「我也不會迴避」，會接受並痛切檢討。
曾銘宗也指出，他在任金管會主委時，紐約當局對兆豐銀行紐約分行的檢查都是第二級（滿意）的程度，而去年10月，美國聯準會派人至金管會，只是做例行性訪問，沒有談兆豐銀的事情，財政部和金管會都已在立法院財委會報告時證實，相信報告不會有虛偽。
關於時代力量立委黃國昌指兆豐銀行巴拿馬分行6年前也遭開罰一事，曾銘宗表示，黃國昌對金融管理實務不了解，巴拿馬分行是遭開罰2萬元美金，明顯是小缺失，和紐約分行的鉅額罰款並不同。曾銘宗也說，他是金融監理官出身，認為是單純作業疏失，外界過多政治聯想，都不合適。
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