自評「100分」被立委猛批 馮世寬高聲反駁

國防部長馮世寬今上午在立法院外交及國防委員會備詢。（記者涂鉅旻攝）

2016-09-21 11:28

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部長馮世寬動怒了。國民黨立委呂玉玲稍早在立法院外交及國防委員會質詢時，問馮世寬自評幾分，馮回「一百分」，但呂隨即不以為然說，稍早已有許多立委提出問題，包括雄三誤射、虐狗案，甚至部長自己失言、神隱，「你有扛起責任嗎？」馮世寬聞言，拉高音調回應，「（打一百分）那是給自己的自信」，他要告訴官兵他可領導國軍的決心。

呂玉玲聞言繼續批評，他們很失望，改革已變口號，雄三飛彈誤射，受害者家屬這方面還沒協調補償，戰車翻覆事後統整也無相關報告，今天國防部做的業務報告，僅比五二Ｏ剛上任時多了幾頁，「你這四個月反省、檢討了什麼？」如果馮這樣自我感覺良好下去，國防體制恐雜亂無章。

但馮世寬聞言不認同，他高聲反駁：「不可能！他們（官兵）會越來越好！」隨後，呂玉玲質疑國軍近期投入颱風救災時，竟傳出官兵吃白飯配罐頭的事情，質疑國軍後勤運補問題，但馮世寬略顯惱怒地說，大家都在努力救災，為何要提此小事，「我們官兵通通沒飯吃嗎？」