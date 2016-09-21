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馬任內關閉 清查不當黨產網站將重新上線

不當黨產處理委員會發言人施錦芳表示，行政院2002年～2007年架設的「清查不當黨產、向全民交代」將重啟。（記者簡榮豐攝）

2016-09-21  11:27

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨前次執政所架設「清查不當黨產、向全民交代」網站將重新上線！行政院不當黨產處理委員會今上午召開記者會，發言人施錦芳表示，經委員會昨天決議，行政院2002年～2007年架設的「清查不當黨產、向全民交代」將重啟，讓關心黨產議題的朋友瀏覽。

施錦芳說明，「清查不當黨產、向全民交代」是行政院在2002年～2007年所做的調查資料，並非黨產會的調查結果。但未來黨產會的清查資料，也會在該網站公開。

「清查不當黨產，向全民交代」網站在馬英九上任後就遭到關閉，民進黨在本屆立法院取得多數後，就提案要求行政院重新公開網站；不過當時尚未政黨輪替，立法院國民黨團也提交協商，拖延進度。

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